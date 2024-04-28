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Чемпионат Украины
Нива Винница
28.04.2024 14:30 - : -
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
28 апреля 2024, 12:25 |
37
0

Рух-2 – Реал Фарма, Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

28 апреля 2024, 12:25 |
37
0
Рух-2 – Реал Фарма, Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE

28 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 26-й тур, 28 апреля

  • 13:00. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса
  • 14:30. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг

Турнирная таблица

​​

13:00. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса

14:30. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Рух-2 Львов Реал Фарма Нива Винница Кремень-2 Кременчуг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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