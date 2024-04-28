28.04.2024 14:30 - : -
Украина. Вторая лига28 апреля 2024, 12:25 |
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Рух-2 – Реал Фарма, Нива Винница – Кремень-2. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
28 апреля 2024, 12:25 |
37
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28 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 26-й тур, 28 апреля
- 13:00. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса
- 14:30. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг
Турнирная таблица
13:00. Рух-2 Львов – Реал Фарма Одесса
14:30. Нива Винница – Кремень-2 Кременчуг
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