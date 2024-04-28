Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»
Защитник «Миная» – о скандале вокруг матча с «Динамо»
Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов прокомментировал скандал вокруг матча с «Динамо», за «сдачу» которого ему предлагали деньги:
«События, случившиеся в течение недели, влияют на команду. Ты не можешь закрыть глаза и не читать прессу. До сих пор звонят журналисты, расспрашивая как это произошло. У нас клуб дал объяснения и пытается сотрудничать со всеми исполнительными органами УАФ. И будет работать в дальнейшем.
Хуже всего, что в такое время есть такие люди, о которых, думаю, все знают. Надо искоренять полностью, потому что такое зло – это опухоль для украинского футбола. Люди, какие-то третьи стороны выходят на игроков, тренеров или кого-то другого и предлагают таким способом, я считаю, совершить преступление».
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