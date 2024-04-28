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  4. Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 13:41 |
265
1

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»

Защитник «Миная» – о скандале вокруг матча с «Динамо»

28 апреля 2024, 13:41 |
265
1
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»
Facebook. Дмитрий Немчанинов

Защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов прокомментировал скандал вокруг матча с «Динамо», за «сдачу» которого ему предлагали деньги:

«События, случившиеся в течение недели, влияют на команду. Ты не можешь закрыть глаза и не читать прессу. До сих пор звонят журналисты, расспрашивая как это произошло. У нас клуб дал объяснения и пытается сотрудничать со всеми исполнительными органами УАФ. И будет работать в дальнейшем.

Хуже всего, что в такое время есть такие люди, о которых, думаю, все знают. Надо искоренять полностью, потому что такое зло – это опухоль для украинского футбола. Люди, какие-то третьи стороны выходят на игроков, тренеров или кого-то другого и предлагают таким способом, я считаю, совершить преступление».

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Дмитрий Немчанинов Минай договорные матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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