28.04.2024 12:00 – 41’ 0 : 0
Украина. Первая лига28 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 12:07
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Виктория – Агробизнес, ФСК Мариуполь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 28 апреля трансляцию поединков Первой лиги
28 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 12:07
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28 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.
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Первая лига. Второй раунд. 28 апреля
Чемпионская группа
- 12:00. Виктория – Агробизнес
- 14:00. ФСК Мариуполь – Эпицентр
Группа выбывания
- 13:30. Нива Тернополь – Горняк-Спорт
Турнирная таблица
12:00. Виктория – Агробизнес
13:30. Нива Тернополь – Горняк-Спорт
14:00. ФСК Мариуполь – Эпицентр
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