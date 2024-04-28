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Чемпионат Украины
Виктория
28.04.2024 12:00 – 41 0 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
28 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 12:07
104
0

Виктория – Агробизнес, ФСК Мариуполь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 28 апреля трансляцию поединков Первой лиги

28 апреля 2024, 12:00 | Обновлено 28 апреля 2024, 12:07
104
0
Виктория – Агробизнес, ФСК Мариуполь – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE

28 апреля проходят поединки Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей второго раунда.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. Второй раунд. 28 апреля

Чемпионская группа

  • 12:00. Виктория – Агробизнес
  • 14:00. ФСК Мариуполь – Эпицентр

Группа выбывания

  • 13:30. Нива Тернополь – Горняк-Спорт

Турнирная таблица

12:00. Виктория – Агробизнес

13:30. Нива Тернополь – Горняк-Спорт

14:00. ФСК Мариуполь – Эпицентр

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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