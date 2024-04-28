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Виктория
28.04.2024 12:00 – FT 1 : 0
Агробизнес
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Украина. Первая лига
28 апреля 2024, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2024, 16:36
120
0

Первая лига. Победы Эпицентра и Виктории

«Нива» Тернополь оказалась сильнее ФК «Горняк-Спорт»

28 апреля 2024, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2024, 16:36
120
0
Первая лига. Победы Эпицентра и Виктории
ФК Эпицентр

28 апреля состоялись три мачта Первой лиги чемпионата Украины.

В чемпионской группе «Агробизнес» проиграл «Виктории», а «Эпицентр» одолел ФСК «Мариуполь».

В группе выбывания «Нива» Тернополь оказалась сильнее ФК «Горняк-Спорт».

Первая лига. Второй раунд

Чемпионская группа

«Виктория» – «Агробизнес» – 1:0
Гол: Ныч (67)

ФСК «Мариуполь» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Кравчук (45)

Группа выбывания

«Нива» Тернополь – «Горняк-Спорт» – 2:0
Голы: Ризнык (57), Галадей (76)

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Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Первая лига Украины Виктория Сумы (Николаевка) Агробизнес Эпицентр Каменец-Подольский ФСК Мариуполь
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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