28.04.2024 12:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига28 апреля 2024, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2024, 16:36
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Первая лига. Победы Эпицентра и Виктории
«Нива» Тернополь оказалась сильнее ФК «Горняк-Спорт»
28 апреля 2024, 16:35 | Обновлено 28 апреля 2024, 16:36
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28 апреля состоялись три мачта Первой лиги чемпионата Украины.
В чемпионской группе «Агробизнес» проиграл «Виктории», а «Эпицентр» одолел ФСК «Мариуполь».
В группе выбывания «Нива» Тернополь оказалась сильнее ФК «Горняк-Спорт».
Первая лига. Второй раунд
Чемпионская группа
«Виктория» – «Агробизнес» – 1:0
Гол: Ныч (67)
ФСК «Мариуполь» – «Эпицентр» – 0:1
Гол: Кравчук (45)
Группа выбывания
«Нива» Тернополь – «Горняк-Спорт» – 2:0
Голы: Ризнык (57), Галадей (76)
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