Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел после матча разговор с Кепой и выразил ему свое доверие.

«У меня были сомнения относительно того, дать возможность сыграть тебе или Лунину, но ты произвел на меня впечатление. Продолжай в том же духе», – сказал Анчелотти баску.

Ранее игру Кепы оценил президент Реала Флорентино Перес.