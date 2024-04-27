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  4. Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Испания
27 апреля 2024, 20:41 |
2331
3

Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад

«Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0

27 апреля 2024, 20:41 |
2331
3
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».

Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел после матча разговор с Кепой и выразил ему свое доверие.

«У меня были сомнения относительно того, дать возможность сыграть тебе или Лунину, но ты произвел на меня впечатление. Продолжай в том же духе», – сказал Анчелотти баску.

Ранее игру Кепы оценил президент Реала Флорентино Перес.

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чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал Сосьедад - Реал Мадрид Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Realmadridexclusivo
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Комментарии 3
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Flying Cat
А що каже дружина Луніна своєму чоловікові, коли лягають спати? А ну, організуйте чергову топ-новину. 
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+1
Phantom
А чому ви не пишите , що там тренер Бенфіки Трубіну каже? 
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0
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