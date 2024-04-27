Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
«Реал» победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0
В пятницу, 26 апреля, состоялся матч 33-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид».
Матч прошел на стадионе «Аноэта» и завершился победой «сливочных» со счетом 1:0. В старте мадридского клуба вышел испанский вратарь Кепа Аррисабалага.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел после матча разговор с Кепой и выразил ему свое доверие.
«У меня были сомнения относительно того, дать возможность сыграть тебе или Лунину, но ты произвел на меня впечатление. Продолжай в том же духе», – сказал Анчелотти баску.
Ранее игру Кепы оценил президент Реала Флорентино Перес.
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