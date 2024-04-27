С Ярмоленко и Шапаренко. Известны стартовые составы матча Днепр-1 – Динамо
Начало матча в 13:00
В субботу, 27 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Днепр-1» и киевское «Динамо»
Стартовые составы:
«Днепр-1»: Волынец, Адамюк, Сарапий, Сваток, Пасич, Рубчинский, Бабенко, Мирошниченко, Очеретько, Леднев, Гуцуляк.
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Андриевский, Кабаев, Тымчик, Буяльский, Михавко.
Игра состоится в Днепре на стадионе «Днепр-Арена». Начало в 13.00.
Ранее сообщалось, что «Динамо» хотело перенести матч с «Днепром-1» в другой город, но получило отказ.
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