В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал информацию, согласно которой домашний матч его команды против «Динамо» может состояться в Киеве.

– Обсуждение ни на каком этапе. Информацию, что было предложение от «Динамо», подтверждаю.

– Это была инициатива «Динамо»?

– Да. Они ссылаются на то, что в Киеве меньше тревог, футболисты будут чувствовать себя в большей безопасности. Но я уже где-то говорил, что нам тогда придется ехать во Львов и играть против «Шахтера», в Кривой Рог против «Кривбасса» тоже. Чтобы был какой-то фейр-плей, чтобы «Днепр-1» не выглядел, мягко говоря, каким-то заангажированным клубом. Чтобы этого всего не было.

И футболисты настроены играть в Днепре. У них и от «Шахтера» может быть какая-то заинтересованность. Это не решается на уровне гендиректоров или коммерческих директоров, а на уровне футболистов решается – могут поступить от «Шахтера» какие-то финансовые предложения. Поэтому нужно быть честными.

– То есть позиция «Днепра-1» в том, чтобы проводить матч в Днепре?

– Позиция «Днепра-1» – проводить матчи в Днепре. Потому что в противном случае придется ехать и во Львов, и в Кривой Рог. Команды в чемпионате должны быть равными.

Игра между «Днепром-1» и «Динамо» должна состояться 27 апреля в 13:00 по киевскому времени.