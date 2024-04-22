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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 14:48 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:53
2946
8

В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев

Вячеслав Фридман считает, что команды в чемпионате должны быть равны

22 апреля 2024, 14:48 | Обновлено 22 апреля 2024, 14:53
2946
8
В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев
СК Днепр-1. Вячеслав Фридман

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал информацию, согласно которой домашний матч его команды против «Динамо» может состояться в Киеве.

– Обсуждение ни на каком этапе. Информацию, что было предложение от «Динамо», подтверждаю.

– Это была инициатива «Динамо»?

– Да. Они ссылаются на то, что в Киеве меньше тревог, футболисты будут чувствовать себя в большей безопасности. Но я уже где-то говорил, что нам тогда придется ехать во Львов и играть против «Шахтера», в Кривой Рог против «Кривбасса» тоже. Чтобы был какой-то фейр-плей, чтобы «Днепр-1» не выглядел, мягко говоря, каким-то заангажированным клубом. Чтобы этого всего не было.

И футболисты настроены играть в Днепре. У них и от «Шахтера» может быть какая-то заинтересованность. Это не решается на уровне гендиректоров или коммерческих директоров, а на уровне футболистов решается – могут поступить от «Шахтера» какие-то финансовые предложения. Поэтому нужно быть честными.

– То есть позиция «Днепра-1» в том, чтобы проводить матч в Днепре?

– Позиция «Днепра-1» – проводить матчи в Днепре. Потому что в противном случае придется ехать и во Львов, и в Кривой Рог. Команды в чемпионате должны быть равными.

Игра между «Днепром-1» и «Динамо» должна состояться 27 апреля в 13:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу перенос матчей Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Вячеслав Фридман
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 8
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Перець
Дніпро так Дніпро
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0
FunnyCat_____
та играть в Днепре и все
мы ж не ***аный шахтер, который годами в Мариуполь не ездил играя выездные матчи
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-1
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serhiy
Розкудкудахталися пітухи бамбаські.  Вам кротярам і так пох де грати - ви ж бомжари !!!
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-1
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OtsoCity
лайно суркисів (динамо) боягузи та щури, злякалися та всралися під себе, як їх вболівальники теж  ховаються на сайті та на стадіон не ходять 
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-2
AK.228
Жулики мусорські
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-3
ErichMariaШевченко
Всё чётко.   Или в Днепре или  для Динамо технарь.  Как за Мариуполь когда то.  В посадках страшней воевать.
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-3
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