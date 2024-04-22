В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев
Вячеслав Фридман считает, что команды в чемпионате должны быть равны
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман прокомментировал информацию, согласно которой домашний матч его команды против «Динамо» может состояться в Киеве.
– Обсуждение ни на каком этапе. Информацию, что было предложение от «Динамо», подтверждаю.
– Это была инициатива «Динамо»?
– Да. Они ссылаются на то, что в Киеве меньше тревог, футболисты будут чувствовать себя в большей безопасности. Но я уже где-то говорил, что нам тогда придется ехать во Львов и играть против «Шахтера», в Кривой Рог против «Кривбасса» тоже. Чтобы был какой-то фейр-плей, чтобы «Днепр-1» не выглядел, мягко говоря, каким-то заангажированным клубом. Чтобы этого всего не было.
И футболисты настроены играть в Днепре. У них и от «Шахтера» может быть какая-то заинтересованность. Это не решается на уровне гендиректоров или коммерческих директоров, а на уровне футболистов решается – могут поступить от «Шахтера» какие-то финансовые предложения. Поэтому нужно быть честными.
– То есть позиция «Днепра-1» в том, чтобы проводить матч в Днепре?
– Позиция «Днепра-1» – проводить матчи в Днепре. Потому что в противном случае придется ехать и во Львов, и в Кривой Рог. Команды в чемпионате должны быть равными.
Игра между «Днепром-1» и «Динамо» должна состояться 27 апреля в 13:00 по киевскому времени.
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