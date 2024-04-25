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  4. Форвард сборной Италии готов покинуть Ювентус
Италия
25 апреля 2024, 18:51 |
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Форвард сборной Италии готов покинуть Ювентус

Федерико Кьеза не уверен в перспективах туринского клуба

25 апреля 2024, 18:51 |
175
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Форвард сборной Италии готов покинуть Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Форвард сборной Италии Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» ближайшим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

У Кьезы не ладятся отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Будущее тренера в туринском клубе под вопросом, и сам Кьеза также не уверен в том, что проект туринского клуба его устраивает.

«Ювентус», в свою очередь будет готов продать Кьезу ближайшим летом. Контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2025 года, и есть высокий риск потерять игрока бесплатно через год.

Интерес к Кьезе проявляет «Рома».

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Федерико Кьеза Ювентус трансферы трансферы Серии A Массимилиано Аллегри
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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