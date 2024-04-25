Форвард сборной Италии готов покинуть Ювентус
Федерико Кьеза не уверен в перспективах туринского клуба
Форвард сборной Италии Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус» ближайшим летом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
У Кьезы не ладятся отношения с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. Будущее тренера в туринском клубе под вопросом, и сам Кьеза также не уверен в том, что проект туринского клуба его устраивает.
«Ювентус», в свою очередь будет готов продать Кьезу ближайшим летом. Контракт 26-летнего итальянца истекает летом 2025 года, и есть высокий риск потерять игрока бесплатно через год.
Интерес к Кьезе проявляет «Рома».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Пенсионеры» расставили приоритеты в отношении украинца
Рассказываем об одном из самых важных игроков Арсенала