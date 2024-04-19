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  4. Рома нацелилась на одного из лидеров сборной Италии
Италия
19 апреля 2024, 11:31 |
197
0

Рома нацелилась на одного из лидеров сборной Италии

Федерико Кьеза покинет «Ювентус»

19 апреля 2024, 11:31 |
197
0
Рома нацелилась на одного из лидеров сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

«Рома» определилась с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно. По информации туринского издания Tuttosport, это вингер «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза.

Контракт Кьезы с «Ювентусом» истекает летом 2025 года. Договориться по поводу нового соглашения стороны не могут, что повышает вероятность продажи 26-летнего игрока. Трансферная стоимость Кьезы оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, вчера «Рома» утвердила Де Росси в качестве главного тренера команды на следующий сезон.

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Федерико Кьеза Ювентус Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Tuttosport
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