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WTA
25 апреля 2024, 13:18 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:30
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0

Киченок / Като – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Мадриде

25 апреля 2024, 13:18 | Обновлено 25 апреля 2024, 13:30
51
0
Киченок / Като – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

25 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.

В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии сыграют против тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Крюгер / Рутлифф – Кенин / Меттек-Сэндс. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Павлюченкова / Потапова – Мелихар / Перес.

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Надежда Киченок Мию Като Джулиана Олмос Александра Панова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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