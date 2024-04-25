Киченок / Като – Олмос / Панова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на турнире в Мадриде
25 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания) в парном разряде.
В матче первого раунда украинка и Мию Като из Японии сыграют против тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Александра Панова. Встреча состоится 4-м запуском на корте №7 после матча Крюгер / Рутлифф – Кенин / Меттек-Сэндс. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Павлюченкова / Потапова – Мелихар / Перес.
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