24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Дубль у хозяев оформил Жан-Филипп Матета.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0



Голы: Матета, 55, 88

Видео голов и обзор матча: