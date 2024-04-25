24.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
Англия25 апреля 2024, 03:29 |
12
0
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0. Орлы заклевали сорок. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ
25 апреля 2024, 03:29 |
12
0
24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Дубль у хозяев оформил Жан-Филипп Матета.
АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0
Голы: Матета, 55, 88
Видео голов и обзор матча:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 апреля 2024, 18:08 1
Для кого-то из них предстоящее лето, вероятно, принесет момент, когда придется попрощаться
Футбол | 24 апреля 2024, 08:01 1
21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2
Футбол | 24.04.2024, 19:01
Футбол | 25.04.2024, 00:05
Футбол | 25.04.2024, 01:39
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
23.04.2024, 12:00
23.04.2024, 18:42 19
24.04.2024, 17:24 4
24.04.2024, 12:20 18
24.04.2024, 06:25 15
23.04.2024, 00:12 10
23.04.2024, 02:10