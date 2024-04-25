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Кристал Пэлас
24.04.2024 22:00 – FT 2 : 0
Ньюкасл
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Англия
25 апреля 2024, 03:29 |
12
0

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0. Орлы заклевали сорок. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор перенесенного матча 29-го тура АПЛ

25 апреля 2024, 03:29 |
12
0
Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0. Орлы заклевали сорок. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Дубль у хозяев оформил Жан-Филипп Матета.

АПЛ 2023/24. 29-й тур. 24 апреля

Кристал Пэлас – Ньюкасл – 2:0

Голы: Матета, 55, 88

Видео голов и обзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Матета (Кристал Пэлас).
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видео голов и обзор Кристал Пэлас Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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