Известна оценка Миколенко за матч с Ливерпулем, в котором он получил травму

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

За 1-й тайм Виталий успел 18 раз дотронуться до мяча, отдать 8 точных передач из 11 (73%), трижды вынести мяч, трижды потерять владение и 1 раз совершить перехват.

Лучшим игроком матча был признан вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд (8.8).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ливерпуль – 2:0