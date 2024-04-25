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Англия
25 апреля 2024, 01:32 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:47
261
0

Известна оценка Миколенко за матч с Ливерпулем, в котором он получил травму

«Эвертон» обыграл Клоппа и Ко 2:0, Виталий получил травму и был заменен в перерыве

25 апреля 2024, 01:32 | Обновлено 25 апреля 2024, 01:47
261
0
Известна оценка Миколенко за матч с Ливерпулем, в котором он получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

24 апреля состоялся перенесенный матч 29-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «ирисок».

На 41-й минуте встречи украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который вышел в стартовом составе, получил неприятную травму. Украинец неудачно приземлился на газон после небольшой стычки с форвардом подопечных Юргена Клоппа Дарвином Нуньесом.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.6 баллов.

За 1-й тайм Виталий успел 18 раз дотронуться до мяча, отдать 8 точных передач из 11 (73%), трижды вынести мяч, трижды потерять владение и 1 раз совершить перехват.

Лучшим игроком матча был признан вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд (8.8).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Ливерпуль – 2:0

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Джордан Пикфорд Виталий Миколенко оценки WhoScored Эвертон Ливерпуль Эвертон - Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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