Франция25 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:33
16
0
Лига 1. Монако взял верх над Лиллем, Марсель и Ницца разошлись миром
Вечером 24 апреля состоялись матчи 29-го тура французской Лиги 1
25 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:33
16
0
Вечером 24 апреля состоялись матчи 29-го тура французской Лиги 1.
Монако взял верх над Лиллем (1:0), Марсель и Ницца разошлись миром (2:2).
Топ-10 во Франции: ПСЖ (69), Монако (58), Брест (53), Лилль (52), Ницца (48), Ланс (46), Ренн (42), Марсель, Лион (по 41), Реймс (40).
Чемпионат Франции. 29-й тур, 24 апреля
Монако – Лилль – 1:0
Гол: Юссуф Фофана, 61
Марсель – Ницца – 2:2
Голы: Клосс, 31, Обамеянг, 56 (пен) – Моффи, 13, Бар, 72
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|30
|20
|9
|1
|73 - 26
|69
|2
|Монако
|30
|17
|7
|6
|56 - 38
|58
|3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44 - 29
|53
|4
|Лилль
|30
|14
|10
|6
|43 - 26
|52
|5
|Ницца
|30
|13
|9
|8
|33 - 24
|48
|6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39 - 32
|46
|7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44 - 36
|42
|8
|Марсель
|30
|10
|11
|9
|45 - 37
|41
|9
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39 - 49
|41
|10
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37 - 41
|40
|11
|Тулуза
|30
|9
|10
|11
|36 - 39
|37
|12
|Монпелье
|30
|9
|10
|11
|38 - 42
|36
|13
|Страсбург
|30
|9
|9
|12
|33 - 41
|36
|14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28 - 48
|31
|15
|Мец
|30
|8
|5
|17
|31 - 49
|29
|16
|Гавр
|30
|6
|10
|14
|27 - 38
|28
|17
|Лорьян
|30
|6
|8
|16
|36 - 59
|26
|18
|Клермон
|30
|4
|10
|16
|21 - 49
|22
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