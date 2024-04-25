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Чемпионат Франции
Марсель
24.04.2024 22:00 – FT 2 : 2
Ницца
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Франция
25 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:33
16
0

Лига 1. Монако взял верх над Лиллем, Марсель и Ницца разошлись миром

Вечером 24 апреля состоялись матчи 29-го тура французской Лиги 1

25 апреля 2024, 00:29 | Обновлено 25 апреля 2024, 00:33
16
0
Лига 1. Монако взял верх над Лиллем, Марсель и Ницца разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг (слева)

Вечером 24 апреля состоялись матчи 29-го тура французской Лиги 1.

Монако взял верх над Лиллем (1:0), Марсель и Ницца разошлись миром (2:2).

Топ-10 во Франции: ПСЖ (69), Монако (58), Брест (53), Лилль (52), Ницца (48), Ланс (46), Ренн (42), Марсель, Лион (по 41), Реймс (40).

Чемпионат Франции. 29-й тур, 24 апреля

Монако – Лилль – 1:0

Гол: Юссуф Фофана, 61

Марсель – Ницца – 2:2

Голы: Клосс, 31, Обамеянг, 56 (пен) – Моффи, 13, Бар, 72

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 30 20 9 1 73 - 26 69
2 Монако 30 17 7 6 56 - 38 58
3 Брест 30 15 8 7 44 - 29 53
4 Лилль 30 14 10 6 43 - 26 52
5 Ницца 30 13 9 8 33 - 24 48
6 Ланс 30 13 7 10 39 - 32 46
7 Ренн 30 11 9 10 44 - 36 42
8 Марсель 30 10 11 9 45 - 37 41
9 Лион 30 12 5 13 39 - 49 41
10 Реймс 30 11 7 12 37 - 41 40
11 Тулуза 30 9 10 11 36 - 39 37
12 Монпелье 30 9 10 11 38 - 42 36
13 Страсбург 30 9 9 12 33 - 41 36
14 Нант 30 9 4 17 28 - 48 31
15 Мец 30 8 5 17 31 - 49 29
16 Гавр 30 6 10 14 27 - 38 28
17 Лорьян 30 6 8 16 36 - 59 26
18 Клермон 30 4 10 16 21 - 49 22
Полная таблица

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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Монако Лилль Марсель Ницца видео голов и обзор Пьер-Эмерик Обамеянг
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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