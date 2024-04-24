Франция24 апреля 2024, 22:02 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:10
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Победа чемпиона? ПСЖ разгромил Лорьян
Парижский клуб в шаге от досрочного триумфа в Лиге 1
24 апреля 2024, 22:02 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:10
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24 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором отношения выяснили «ПСЖ» и «Лорьян».
Игра завершилась уверенной победой парижан – 4:1. По дублю в их составе оформили Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Гол престижа усилиями Мохамеда Бамба хозяева забили в середине второго тайма.
«ПСЖ» через несколько часов может официально стать чемпионом Франции, если «Монако» не обыграет «Лилль».
Лига 1. 29-й тур
Лорьян – ПСЖ – 1:4
Голы: Бамба, 73 – Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90.
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