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  4. Победа чемпиона? ПСЖ разгромил Лорьян
Франция
24 апреля 2024, 22:02 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:10
177
0

Победа чемпиона? ПСЖ разгромил Лорьян

Парижский клуб в шаге от досрочного триумфа в Лиге 1

24 апреля 2024, 22:02 | Обновлено 24 апреля 2024, 22:10
177
0
Победа чемпиона? ПСЖ разгромил Лорьян
Getty Images/Global Images Ukraine

24 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором отношения выяснили «ПСЖ» и «Лорьян».

Игра завершилась уверенной победой парижан – 4:1. По дублю в их составе оформили Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Гол престижа усилиями Мохамеда Бамба хозяева забили в середине второго тайма.

«ПСЖ» через несколько часов может официально стать чемпионом Франции, если «Монако» не обыграет «Лилль».

Лига 1. 29-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:4

Голы: Бамба, 73 – Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90.

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Лига 1 (Франция) ПСЖ Лорьян Усман Дембеле Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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