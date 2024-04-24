Победа чемпиона? ПСЖ разгромил Лорьян

24 апреля состоялся матч 29-го тура чемпионата Франции, в котором отношения выяснили «ПСЖ» и «Лорьян».

Игра завершилась уверенной победой парижан – 4:1. По дублю в их составе оформили Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Гол престижа усилиями Мохамеда Бамба хозяева забили в середине второго тайма.

«ПСЖ» через несколько часов может официально стать чемпионом Франции, если «Монако» не обыграет «Лилль».

Лига 1. 29-й тур

Лорьян – ПСЖ – 1:4

Голы: Бамба, 73 – Дембеле, 19, 60, Мбаппе, 22, 90.