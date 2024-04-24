Вондроушова детально рассказала о смерти дедушки и разводе с мужем
Маркета переживает непростой период жизни
Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова детально рассказала о смерти дедушки и разводе с мужем.
– Месяц назад вы досрочно вернулись с турнира в Индиан-Уэллс. Было ли причиной этого состояние здоровья вашего дедушки Станислава, который лечился от рака?
– Да. В Америке я узнала, что ему очень плохо, поэтому мне обязательно хотелось увидеть его снова и попрощаться. Я очень рада, что полетела и успела. Он все еще чувствовал мое присутствие.
– Насколько болезненными для вас были эти моменты?
– Мне даже сейчас трудно об этом говорить. Человек осознает, что важно в мире и существенно в жизни, что теннис – это еще не все. Мой дедушка был человеком, который стоял в самом начале моей теннисной карьеры, он был рядом во всем важном. Без него я бы никогда столько не достигла.
– Кто поддержал вас в трудной ситуации?
– Я была со своей семьей, родителями и сестрой. Мы поддерживали друг друга, мы все очень любили дедушку. И мы попрощались с ним вместе, хотя публичных похорон не было.
– Вы не были с мужем?
– Нет. Я определенно не очень-то счастлива в последние несколько недель. Наш брак со Штепаном распался несколько недель назад, мы расстались. Он съехал из нашей общей квартиры, забрав с собой даже кота. Теперь мы все одиноки, и у нас никого нет.
– Летом вы должны были отпраздновать вторую годовщину брака. Что случилось?
– У нас не получилось. Это было не то, что мы оба себе представляли, поэтому мы согласились больше не быть вместе. Сейчас оформляем развод, но обо всем договорились.
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