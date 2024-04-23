Чемпионка Уимблдона разводится с мужем

Чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова разводится.

24-летняя чешка рассказала прессе, что уже рассталась с мужем Штепаном Шимеком и обо всем договорилась, включая раздел имущества.

Отметим, что Маркета и Штепан знали друг друга с детства, Вондроушовой было 15 лет, когда она начали встречаться. Шимек также занимался теннисом, но его карьера была завершена из-за травмы, после чего он переключился на учебу.

Маркета и Штепан поженились в июле 2022-го.