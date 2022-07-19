ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию

3-я ракетка Чехии Маркета Вондроушова вышла замуж за друга детства.

Избранником Маркеты стал Штепан Шимек, который также играет в теннис, но только на внутренних чемпионатах не самого высокого уровня. Свадьба прошла в Чехии, Маркета поменяла фамилию, и теперь в инстаграме она записана как Шимкова. Обручилась пара после Олимпиады в Токио 2021, где чешка завоевала серебряную медаль.

Маркета не выходит на корт с апреля, так как перенесла операцию на запястье.