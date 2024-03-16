Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк

В ночь на 10 марта стало известно о том, что 7-я ракетка мира Маркета Вондроушова (Чехия) снялась с престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/16 финала действующая победительница Уимблдона-2023 должна была сыграть против Марты Костюк (WTA 32), но в итоге украинка пробилась в 4-й раунд без борьбы.

Популярное британское издание Reuters сразу же написало о том, что Маркета снялась с соревнований по неназванным личным причинам. Некоторые источники заявили о якобы травме чешки.

15 марта Вондроушова сообщила о смерти своего дедушки, что подтверждает информацию Reuters.

«Спасибо тебе за все, дедушка. Ты был лучшим», – написала Маркета.

Вондроушова отказалась и от участия на соревнованиях WTА 1000 в Майами, которые пройдут с 19 по 31 марта.