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  4. Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
WTA
16 марта 2024, 03:31 |
520
0

Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк

Маркета сообщила о смерти дедушки

16 марта 2024, 03:31 |
520
0
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

В ночь на 10 марта стало известно о том, что 7-я ракетка мира Маркета Вондроушова (Чехия) снялась с престижного хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1/16 финала действующая победительница Уимблдона-2023 должна была сыграть против Марты Костюк (WTA 32), но в итоге украинка пробилась в 4-й раунд без борьбы.

Популярное британское издание Reuters сразу же написало о том, что Маркета снялась с соревнований по неназванным личным причинам. Некоторые источники заявили о якобы травме чешки.

15 марта Вондроушова сообщила о смерти своего дедушки, что подтверждает информацию Reuters.

«Спасибо тебе за все, дедушка. Ты был лучшим», – написала Маркета.

Вондроушова отказалась и от участия на соревнованиях WTА 1000 в Майами, которые пройдут с 19 по 31 марта.

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Маркета Вондроушова Марта Костюк WTA Индиан-Уэллс смерть
Источник Sport.ua
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