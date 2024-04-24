ПОЧЕТТИНО: «С такой игрой Челси не заслуживает выступать в еврокубках»

Перенесенный матч АПЛ между «Арсеналом» и «Челси» прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0. Голы у канониров забили Леандро Троссард, Бен Уайт (дубль), Кай Хаверц (дубль).

Коуч «Челси» Маурисио Почеттино после матча рассказал:

«Причины поражения? Это нетрудно объяснить. Все видели, что мы не боролись с самого начала игры. После того, как мы пропустили, я думаю, что команда стала играть мягко. Я очень разочарован игрой в начале, потому что мы должны быть полны энергии и сражаться лучше. Мы не были агрессивными и не концентрировались на ситуациях, когда легко найти решение. Вот почему мы так разочарованы.

В перерыве мы говорили о том, чтобы играть по-другому. Но мы начали после перерыва очень плохо. На 10–15 минутах второго тайма, когда пропустили третий гол, мы сдались. Нам было тяжело играть до конца матча. Там, где находится «Арсенал», должны быть и мы. Мы слишком много говорим об этом сезоне. Все сводится к тому, что в следующем сезоне мы хотим оказаться на другой позиции.

Европейские перспективы «Челси»? Сейчас трудно увидеть будущее, потому что после этой игры мы испытываем разочарование. Трудно говорить о целях. Если мы будем играть, как в субботу, это хорошо. Но если мы будем играть как сегодня, разве мы заслуживаем играть в еврокубках? Я думаю, что нет. Мы очень хорошо сражались с «Манчестер Сити», это была фантастическая игра. Но сейчас мы фактически неконкурентны три дня спустя. Возможно, мы сегодня были несвежими.

Несправедливо говорить об игроках, которых нам не хватает. С начала сезона нам не хватает очень многих игроков каждую неделю. Одна команда борется за титул Премьер-лиги. Другая команда борется со всеми проблемами, которые у нас есть. Наша команда продемонстрировала неспособность сопротивляться, вот в чем проблема. «Арсенал» — очень хорошая команда. Но я думаю, что мы позволили им играть в свой футбол. Мы предоставили им все возможности играть и создавать моменты. Вот почему мы так разочарованы. Мы слишком непоследовательны.

Было ли отсутствие Коула Палмера причиной поражения? Мы не можем сказать, что это стало причиной того, что мы проиграли. Но мы потеряли игрока, который является творческим футболистом, который помогает сплотить команду. Но я думаю, что сегодня было сложно оставаться в игре. Дата возвращения Коула Палмера? Мы не знаем, нам нужно оценить завтра. Посмотрим, какой состав у нас будет. Нам нужно разобраться с ситуацие»й.