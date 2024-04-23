Легендарный Венгер признался, возглавит ли он Баварию

Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о поисках мюнхенским клубом нового наставника.

«На самом деле поиски тренера – большой вызов для «Баварии». Сейчас многие команды ищут тренеров и это означает, что некоторые клубы должны рисковать. Может ли «ротен» возглавить Зидан? Конечно, почему нет? Но не факт, что он захочет ехать в Германию. Могу ли я возглавить «Баварию»? Нет, я не на рынке», – рассказал Венгер.

Ранее сообщалось, что у «Баварии» осталось два кандидата на роль главного тренера.