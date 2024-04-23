Легендарный Венгер признался, возглавит ли он Баварию
Именитый француз рассказал, что не планирует возобновлять тренерскую карьеру
Летом этого года пост наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.
Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о поисках мюнхенским клубом нового наставника.
«На самом деле поиски тренера – большой вызов для «Баварии». Сейчас многие команды ищут тренеров и это означает, что некоторые клубы должны рисковать. Может ли «ротен» возглавить Зидан? Конечно, почему нет? Но не факт, что он захочет ехать в Германию. Могу ли я возглавить «Баварию»? Нет, я не на рынке», – рассказал Венгер.
Ранее сообщалось, что у «Баварии» осталось два кандидата на роль главного тренера.
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