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  4. Осталось два кандидата. Бавария хочет объявить о тренере до конца сезона
Германия
23 апреля 2024, 13:56 |
1021
0

Осталось два кандидата. Бавария хочет объявить о тренере до конца сезона

В списке остались Рангник и Де Дзерби

23 апреля 2024, 13:56 |
1021
0
Осталось два кандидата. Бавария хочет объявить о тренере до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

«Бавария» продолжает поиски тренера, который заменит Томаса Тухеля, покидающего команда по итогам нынешнего сезона.

Сообщается, что главным претендентом стал тренер сборной Австрии Ральф Рангник. Специалист сперва ответил отказом, однако мюнхенский клуб продолжает переговоры и надеется изменить мнение экс-тренера «Лейпцига».

Еще одним вариантом остается Роберто Де Дзерби, но на этом этапе переговоры с тренером «Брайтоном» не продвинулись. Руководство торопится, потому что хочет решить все вопросы до завершения сезона или хотя бы до старта Евро-2024.

Известно, что от варианта с «Баварией» отказались Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», и Зинедин Зидан, который с 2021 года остается без работы.

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Бавария Ральф Рангник Роберто Де Дзерби чемпионат Германии по футболу Бундеслига назначение тренера
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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