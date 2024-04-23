Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ собирается продать звездного защитника
Франция
23 апреля 2024, 18:47 |
526
0

ПСЖ собирается продать звездного защитника

Уровнем игры Милана Шкриньяра в Париже недовольны

23 апреля 2024, 18:47 |
526
0
ПСЖ собирается продать звездного защитника
ФК ПСЖ. Милан Шкриньяр

Руководство «ПСЖ» недовольно уровнем игры звездного центрального защитника команды Милана Шкриньяра. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

По их информации, летом «ПСЖ» собирается продать 29-летнего словака и подписать ему на замену другого центрального защитника.

Милан Шкриньяр перешел в «ПСЖ» летом прошлого года из миланского «Интера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за чемпионов Франции 27 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 забитым голом.

По теме:
Букмекеры назвали наиболее вероятный клуб, в который перейдет Судаков
Лунин сомневается, оставаться ли в Реале. Есть предложения от трех грандов
Источник: Черноморец пытается продать лидера в Динамо. Известно, за сколько
Милан Шкриньяр ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Футбол | 23 апреля 2024, 16:36 19
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная

Но футболисты закарпатской команды отказали в «сотрудничестве» Сергею Третьяку

В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
Футбол | 23 апреля 2024, 19:00 0
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика
В Англии рассказали, планирует ли Челси летом продавать Мудрика

В лондонском клубе ожидают прогресса от украинца

Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Футбол | 23.04.2024, 06:05
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Футбол | 23.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Футбол | 23.04.2024, 07:25
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Роналду выпал из топ-20
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 12
Футбол
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
Анчелотти прокомментировал скандальный эпизод с якобы голом в ворота Лунина
22.04.2024, 21:31 2
Футбол
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
Таблица Ла Лиги после Эль Класико, победы Жироны и поражения Атлетико
23.04.2024, 12:00
Футбол
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
Агент Луческу рассказал, почему бывший тренер Динамо был в Киеве
21.04.2024, 23:59 2
Футбол
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
22.04.2024, 00:10 2
Футбол
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
С кем сыграют Свитолина и Костюк? Жеребьевка престижного турнира в Мадриде
21.04.2024, 21:43 9
Теннис
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
Известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком, если Тайсон опять травмируется
22.04.2024, 14:37 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем