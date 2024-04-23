ПСЖ собирается продать звездного защитника
Уровнем игры Милана Шкриньяра в Париже недовольны
Руководство «ПСЖ» недовольно уровнем игры звездного центрального защитника команды Милана Шкриньяра. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.
По их информации, летом «ПСЖ» собирается продать 29-летнего словака и подписать ему на замену другого центрального защитника.
Милан Шкриньяр перешел в «ПСЖ» летом прошлого года из миланского «Интера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за чемпионов Франции 27 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 забитым голом.
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