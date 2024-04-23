ПСЖ собирается продать звездного защитника

Руководство «ПСЖ» недовольно уровнем игры звездного центрального защитника команды Милана Шкриньяра. Об этом сообщает авторитетное французское издание L’Equipe.

По их информации, летом «ПСЖ» собирается продать 29-летнего словака и подписать ему на замену другого центрального защитника.

Милан Шкриньяр перешел в «ПСЖ» летом прошлого года из миланского «Интера» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провел за чемпионов Франции 27 матчей во всех турнирах и отличился в них 1 забитым голом.