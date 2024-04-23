ВИДЕО. Вышел финальный трейлер фильма про теннис с Зендеей
Премьера запланирована на 26 апреля
Вышел финальный трейлер фильма про теннис под названием «Претенденты».
Известная голливудская актриса Зендея играет главную роль в фильме. Персонаж Зендеи – жена и тренер знаменитого теннисиста, который переживает серию проигрышей. Зендея записывает мужа на соревнования Challenger, где они узнают, что он будет соревноваться с ее бывшим любовником.
Ранее Зендея в рамках рекламной кампании побывала на турнире в Индиан-Уэллс, а также появилась в платье с изображением теннисиста на премьере одного из фильмов в Сиднее.
Премьера запланирована на 26 апреля.
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