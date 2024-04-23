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23 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 23 апреля 2024, 16:24
299
0

ВИДЕО. Вышел финальный трейлер фильма про теннис с Зендеей

Премьера запланирована на 26 апреля

23 апреля 2024, 16:22 | Обновлено 23 апреля 2024, 16:24
299
0
ВИДЕО. Вышел финальный трейлер фильма про теннис с Зендеей
screenshot

Вышел финальный трейлер фильма про теннис под названием «Претенденты».

Известная голливудская актриса Зендея играет главную роль в фильме. Персонаж Зендеи – жена и тренер знаменитого теннисиста, который переживает серию проигрышей. Зендея записывает мужа на соревнования Challenger, где они узнают, что он будет соревноваться с ее бывшим любовником.

Ранее Зендея в рамках рекламной кампании побывала на турнире в Индиан-Уэллс, а также появилась в платье с изображением теннисиста на премьере одного из фильмов в Сиднее.

Премьера запланирована на 26 апреля.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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