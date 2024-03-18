ФОТО. Свёнтек встретилась со звездой Голливуда после победы в Индиан-Уэллс
В 2024-м году выйдет фильм о теннисе с участием Зендаи
Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы в Индиан-Уэллс рассказала о встрече и совместной фотосессии с известной американской актрисой Зендаей.
«Конечно, встреча с Зендаей была чем-то невероятным. С другой стороны, она такой же человек, как и все мы. Так что я была просто счастлива, что ей нравится теннис, и у нее, знаете ли, выходит фильм с теннисной тематикой. Так что это должно быть очень интересно. Она может тренироваться со мной в любое время, если захочет.
Это было весело, и она действительно замечательный человек. Я чувствую себя очень привилегированной, что нахожусь в этом месте, где могу встретить таких людей», – сказала полька.
Отметим, что новый проект Зендаи, о котором рассказала Свёнтек, это фильм Challengers.
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