ФОТО. Свёнтек встретилась со звездой Голливуда после победы в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы в Индиан-Уэллс рассказала о встрече и совместной фотосессии с известной американской актрисой Зендаей.

«Конечно, встреча с Зендаей была чем-то невероятным. С другой стороны, она такой же человек, как и все мы. Так что я была просто счастлива, что ей нравится теннис, и у нее, знаете ли, выходит фильм с теннисной тематикой. Так что это должно быть очень интересно. Она может тренироваться со мной в любое время, если захочет.

Это было весело, и она действительно замечательный человек. Я чувствую себя очень привилегированной, что нахожусь в этом месте, где могу встретить таких людей», – сказала полька.

Отметим, что новый проект Зендаи, о котором рассказала Свёнтек, это фильм Challengers.