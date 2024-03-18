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  4. ФОТО. Свёнтек встретилась со звездой Голливуда после победы в Индиан-Уэллс
WTA
18 марта 2024, 10:34 |
872
0

ФОТО. Свёнтек встретилась со звездой Голливуда после победы в Индиан-Уэллс

В 2024-м году выйдет фильм о теннисе с участием Зендаи

18 марта 2024, 10:34 |
872
0
ФОТО. Свёнтек встретилась со звездой Голливуда после победы в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Зендая

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы в Индиан-Уэллс рассказала о встрече и совместной фотосессии с известной американской актрисой Зендаей.

«Конечно, встреча с Зендаей была чем-то невероятным. С другой стороны, она такой же человек, как и все мы. Так что я была просто счастлива, что ей нравится теннис, и у нее, знаете ли, выходит фильм с теннисной тематикой. Так что это должно быть очень интересно. Она может тренироваться со мной в любое время, если захочет.

Это было весело, и она действительно замечательный человек. Я чувствую себя очень привилегированной, что нахожусь в этом месте, где могу встретить таких людей», – сказала полька.

Отметим, что новый проект Зендаи, о котором рассказала Свёнтек, это фильм Challengers.

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Ига Свёнтек фото lifestyle
Источник Sport.ua
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