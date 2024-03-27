ФОТО. Звезда Голливуда вышла в платье с изображением теннисиста

Известная американская актриса Зендая появилась в платье с изображением теннисиста на премьере фильма Луки Гуаданьино «Претенденты» в Сиднее.

Зендая играет главную роль в фильме. По сюжету главная героиня становится тренером своего мужа и помогает ему стать чемпионом турнира Grand Slam.

Отметим, что в рамках рекламной кампании Зендая побывала на турнире в Индиан-Уэллс, где встретилась с чемпионкой и первой ракеткой мира Игой Свёнтек.