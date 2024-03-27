Другие новости27 марта 2024, 17:31 |
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ФОТО. Звезда Голливуда вышла в платье с изображением теннисиста
Зендая снялась в картине Луки Гуаданьино «Претенденты»
27 марта 2024, 17:31 |
912
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Известная американская актриса Зендая появилась в платье с изображением теннисиста на премьере фильма Луки Гуаданьино «Претенденты» в Сиднее.
Зендая играет главную роль в фильме. По сюжету главная героиня становится тренером своего мужа и помогает ему стать чемпионом турнира Grand Slam.
Отметим, что в рамках рекламной кампании Зендая побывала на турнире в Индиан-Уэллс, где встретилась с чемпионкой и первой ракеткой мира Игой Свёнтек.
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