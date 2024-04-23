Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, предлагал двум игрокам «Миная» (Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе) «слить» матч за 5 тысяч долларов.

По информации комментатора и блогера Виктора Вацко, предложение встретиться с Сергеем Третьяком поступило не только Немчанинову и Скибе, но другие футболисты закарпатской команды отказались.