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  4. Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 16:36 |
259
1

Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная

Но футболисты закарпатской команды отказали в «сотрудничестве» Сергею Третьяку

23 апреля 2024, 16:36 |
259
1
Источник: друг Милевского пытался подкупить не только 2 игроков Миная
УПЛ

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Сергей Третьяк, друг известного украинского экс-футболиста Артема Милевского, предлагал двум игрокам «Миная» (Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе) «слить» матч за 5 тысяч долларов.

По информации комментатора и блогера Виктора Вацко, предложение встретиться с Сергеем Третьяком поступило не только Немчанинову и Скибе, но другие футболисты закарпатской команды отказались.

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Динамо Киев Артем Милевский договорные матчи чемпионат Украины по футболу скандал Сергей Третьяк Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов Минай Минай - Динамо Евгений Скиба Виктор Вацко
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
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