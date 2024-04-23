Тен ХАГ – о поведении Антони после победы над Ковентри: «Его провоцировали»
Главный тренер МЮ встал на защиту своего подопечного
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение вингера «МЮ» Антони после драматического полуфинала Кубка Англии с «Ковентри».
К 70-й минуте встречи «МЮ» вел со счетом 3:0, но «Ковентри» удалось перевести игру в овертайм. В итоге манкунианцы сумели добыть победу лишь в серии пенальти (4:2). После победного 11-метрового для «Юнайтед» в исполнении Расмуса Хойлунда бразилец Антони выбежал перед игроками «Ковентри» и, встав к ним лицом, картинно приложил ладони к ушам.
«Его провоцировали, но он не должен был так реагировать. Вы не видели провокацию — только реакцию на нее. Однако ему не следовало этого делать. Я также видел, как повел себя Гарри Магуайр, который сразу подошел к соперникам, чтобы пожать им руки», — цитирует тен Хага BBC Sport.
Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити».
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