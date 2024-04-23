Валерий ИВАЩЕНКО: «У нас уже сейчас тот этап, когда все матчи лобовые»

Главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал ничью с харьковским «Металлистом 1925» (1:1) в матче 25-го тура УПЛ:

«У нас уже сейчас тот этап, когда все матчи являются лобовыми. Во всех поединках нам надо набирать зачетные баллы, чтобы отрываться от наших прямых конкурентов. В первом тайме нам удалось забить быстрый мяч, имели еще несколько качественных возможностей, но несколько нас подвела реализация. Я думаю, что забей мы второй мяч, стало бы немного спокойнее. Во втором тайме мы знали, что «Металлист 1925» пойдет отыгрываться, поэтому преимущество в два мяча стало бы важным элементом. Однако, и во второй половине игры мы имели хорошие контратаки, которые могли удачно завершать.

Бойцовские качества моих футболистов на высоком уровне. Но, все же, нам не хватает определенного опыта игрокам, чтобы лучше реализовывать свои возможности. Во втором тайме начали играть проще, на команду психологически давил счет. 1:0 – это всегда скользкий счет, поэтому надо было обязательно забивать второй. Но уже как есть, этот матч уже история, нам сейчас нужно думать о следующих матчах.

У «Металлиста 1925» хорошая команда, опытные исполнители и мы знали, что будет тяжело. На табло счет 1:1 – значит, счет справедливый. Никуда не денешься, это футбол и его предугадать невозможно. Мои ребята стараются, они молодцы, не все сразу получается, поэтому будем работать над совершенствованием результата».