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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 12:30 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:20
1599
4

Источник: Черноморец пытается продать лидера в Динамо. Известно, за сколько

Одесский клуб стремится продать Владимира Салюка

23 апреля 2024, 12:30 | Обновлено 23 апреля 2024, 13:20
1599
4
Источник: Черноморец пытается продать лидера в Динамо. Известно, за сколько
ФК Черноморец. Владимир Салюк

21-летний украинский защитник одесского «Черноморца» Владимир Салюк может покинуть клуб.

По информации источника, одесский клуб стремится продать футболиста в киевское «Динамо». Если недавно «Черноморец» хотел получить за Салюка 1 миллион евро, то теперь готов рассмотреть трансфер с серьезной скидкой более 50%. Это связано как с неуверенной игрой Владимира на протяжении последних месяцев, так и с большим сопротивлением этой идеи внутри киевского клуба.

В этом сезоне Салюк провел за «Черноморец» 24 матча и результативными действиями не отличился.

Ранее в одесском клубе заявили, что Максим Брагару летом перейдет в «Динамо».

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Дмитро Олійник Источник: Telegram
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Комментарии 4
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yaroslavos
Молодий, перспективний можливо і вартий цих грошей, але нахіба він Динамо, не зрозуміло. Там молодих і перспективних хоч греблю гати, досвідчений захисник потрібний
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+1
Gargantua
не тянет он
ничем не сильнее тех же Дячука и Михавко
центрбек Динамо нужен, но нужно усиление а не для количества.
Спиваковский нахваливал Стецькова, и я согласен. Стецьков сейчас играет так, что мог бы усилить Динамо.
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0
AK.228
Намагається… у Суркіс впирається!?
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-1
Roman serhi
Это не продать,а впарить..Если так всё происходит 
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-1
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