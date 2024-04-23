Источник: Черноморец пытается продать лидера в Динамо. Известно, за сколько

21-летний украинский защитник одесского «Черноморца» Владимир Салюк может покинуть клуб.

По информации источника, одесский клуб стремится продать футболиста в киевское «Динамо». Если недавно «Черноморец» хотел получить за Салюка 1 миллион евро, то теперь готов рассмотреть трансфер с серьезной скидкой более 50%. Это связано как с неуверенной игрой Владимира на протяжении последних месяцев, так и с большим сопротивлением этой идеи внутри киевского клуба.

В этом сезоне Салюк провел за «Черноморец» 24 матча и результативными действиями не отличился.

Ранее в одесском клубе заявили, что Максим Брагару летом перейдет в «Динамо».