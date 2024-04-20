Черноморец: «Есть документ – Брагару переходит в Динамо»

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал о ситуации с контрактами лидеров – Максима Брагару, Ильи Путри и Артура Авагимяна.

«Аренда Авагимяна? Опция выкупа (у «Александрии» – прим) у нас есть, аренда заканчивается, но если будет желание у игрока, то сделаем все, чтобы он остался».

«Что касается Ильи Путри, то у него завершается контракт. Это не тайна. Насколько мне известно, хотя я контракт не видел, он подписал предварительный контракт с ЛНЗ. Как будет дальше – посмотрим. Может, мы Илье что-то интересное предложим и он останется».

«По Брагару есть подписанный документ: он доработает до конца сезона и перейдет в «Динамо Киев», – сказал Мисюра.

21-летний Брагару, который может сыграть слева в обороне и полузащите, а также справа в полузащите, в нынешнем сезоне сделал 5 результативных передач.