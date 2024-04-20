Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец: «Есть документ – Брагару переходит в Динамо»
Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 15:33 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:51
2073
0

Черноморец: «Есть документ – Брагару переходит в Динамо»

Мисюра оценил ситуацию с контрактами Брагару, Путри и Авагимяна

20 апреля 2024, 15:33 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:51
2073
0
Черноморец: «Есть документ – Брагару переходит в Динамо»
ФК Черноморец. Максим Брагару

Генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра рассказал о ситуации с контрактами лидеров – Максима Брагару, Ильи Путри и Артура Авагимяна.

«Аренда Авагимяна? Опция выкупа (у «Александрии» – прим) у нас есть, аренда заканчивается, но если будет желание у игрока, то сделаем все, чтобы он остался».

«Что касается Ильи Путри, то у него завершается контракт. Это не тайна. Насколько мне известно, хотя я контракт не видел, он подписал предварительный контракт с ЛНЗ. Как будет дальше – посмотрим. Может, мы Илье что-то интересное предложим и он останется».

«По Брагару есть подписанный документ: он доработает до конца сезона и перейдет в «Динамо Киев», – сказал Мисюра.

21-летний Брагару, который может сыграть слева в обороне и полузащите, а также справа в полузащите, в нынешнем сезоне сделал 5 результативных передач.

По теме:
ВИДЕО. Будущий новичок Динамо. Брагару красиво оформил первый гол в сезоне
Черноморец еще не избавился от кадровых проблем
Черноморец – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Черноморец Одесса Анатолий Мисюра Динамо Киев Артур Авагимян Илья Путря Максим Брагару трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 20 апреля 2024, 16:30 0
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ворскла – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды находятся в середине таблицы, но ковалевский клуб рискует оказаться ниже

ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
Хоккей | 19 апреля 2024, 17:11 2
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром
ЧМ по хоккею U-18. На что претендует Украина перед последним туром

Есть небольшой шанс на повышение в классе

Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Теннис | 19.04.2024, 23:34
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Костюк обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал на турнире в Штутгарте
Юрий ВЕРНИДУБ: «Лунин наработал на новый контракт в Реале»
Футбол | 20.04.2024, 09:00
Юрий ВЕРНИДУБ: «Лунин наработал на новый контракт в Реале»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Лунин наработал на новый контракт в Реале»
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
Футбол | 20.04.2024, 00:01
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
Реал после игры с Ман Сити подготовил для Лунина контракт с важной опцией
20.04.2024, 00:43 1
Футбол
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
Экс-чемпион мира рассказал, что произошло во время спарринга с Фьюри
19.04.2024, 15:36
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
19.04.2024, 20:58 102
Футбол
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
Перес дал Лунину важный совет после игры с Ман Сити по поводу его будущего
20.04.2024, 00:07 3
Футбол
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
«Твой момент, брат». Звездный игрок Реала расхвалил Лунина
18.04.2024, 18:58
Футбол
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
Известны все участницы 1/4 финала в Штутгарте
19.04.2024, 12:35
Теннис
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
Футболисты Байера, сыгравшие в финале ЛЧ-2001/02. Где они сейчас?
19.04.2024, 13:00 24
Футбол
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
Не Бавария. Зидан изъявил желание возглавить другой легендарный клуб
20.04.2024, 00:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем