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Италия
23 апреля 2024, 12:06 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:39
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0

В Серии А повторен тренерский рекорд по чемпионским достижениям

Симоне Индзаги привел «Интер» к скудетто-2023/2024

23 апреля 2024, 12:06 | Обновлено 23 апреля 2024, 12:39
351
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В Серии А повторен тренерский рекорд по чемпионским достижениям
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

22 апреля в 33-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 1:2, что принесло «нерадзурри» досрочное чемпионство.

Подопечные Симоне Индзаги стали чемпионами Италии за пять туров до конца сезона.

В 2019 году Серию А выиграл «Ювентус» с Массимилиано Аллегри. Затем были победы «Ювентуса» с Маурицио Сарри в 2020-м, «Интера» во главе с Антонио Конте в 2021-м, «Милана» со Стефано Пиоли в 2022-м и в 2023 году триумф «Наполи» с Лучано Спаллетти.

Таким образом, последние шесть чемпионских титулов Серии А выиграли 6 разных тренеров.

В последний раз в чемпионате Италии подобное было с 1967 по 1972 год.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги опередил Жозе Моуриньо по количеству титулов в «Интере».

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Серия A чемпионат Италии по футболу Массимилиано Аллегри Симоне Индзаги Стефано Пиоли Маурицио Сарри Антонио Конте Лучано Спаллетти
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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