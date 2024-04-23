В Серии А повторен тренерский рекорд по чемпионским достижениям
Симоне Индзаги привел «Интер» к скудетто-2023/2024
22 апреля в 33-м туре чемпионата Италии «Милан» проиграл «Интеру» со счетом 1:2, что принесло «нерадзурри» досрочное чемпионство.
Подопечные Симоне Индзаги стали чемпионами Италии за пять туров до конца сезона.
В 2019 году Серию А выиграл «Ювентус» с Массимилиано Аллегри. Затем были победы «Ювентуса» с Маурицио Сарри в 2020-м, «Интера» во главе с Антонио Конте в 2021-м, «Милана» со Стефано Пиоли в 2022-м и в 2023 году триумф «Наполи» с Лучано Спаллетти.
Таким образом, последние шесть чемпионских титулов Серии А выиграли 6 разных тренеров.
В последний раз в чемпионате Италии подобное было с 1967 по 1972 год.
Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги опередил Жозе Моуриньо по количеству титулов в «Интере».
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