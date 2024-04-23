Индзаги опередил Моуриньо. Тренер Интера вошел в топ-компанию по титулам
Симоне Индзаги принес «нерадзурри» очередной трофей
Миланский «Интер» досрочно стал чемпионом Италии сезона-2023/2024, обыграв в 33-м туре «Милан» со счетом 2:1.
Этот успех позволил главному тренеру команды Симоне Индзаги войти в тройку самых титулованных наставников «Интера».
«Нерадзурри» завоевали шестой трофей под руководством Индзаги. Ранее при нем они дважды выиграли Кубок Италии и три раза побеждали в Суперкубке.
По числу трофеев во главе «Интера» Симоне Индзаги опередил Жозе Моуриньо (5).
С момента образования Серии А в ее нынешнем виде, то есть, начиная с сезона-1929/1930, только два тренера выиграли больше турниров, чем Индзаги – Эленио Эррера и Роберто Манчини (по 7).
Ранее сообщалось, что «Интер» повторил исторический рекорд дерби с «Миланом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 апреля королевский клуб обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2
Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок в АПЛ