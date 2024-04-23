Интер повторил исторический рекорд дерби с Миланом
«Нерадзурри» вновь обыграли принципиального соперника
22 апреля в 33-м туре чемпионата Италии в Милане отношения выяснили «Интер» и «Милан».
Игра, как известно, завершилась чемпионской победой «нерадзурри» со счетом 2:1, что досрочно принесло им чемпионский титул в Серии А.
«Милан» проиграл «Интеру» шестое дерби подряд.
В последний раз «россонери» обыгрывали «Интер» 3 сентября 2022 года – 3:2. С тех пор они потерпели 6 поражений с общим счетом 2:14 в чемпионате Италии, Лиге чемпионов и Суперкубке Италии.
6 побед кряду одной команды – это повторение рекордной для миланского дерби серии. Ранее подобное удавалось «Милану» два раза – с 1911 по 1913 год и с 1946 по 1948 год.
Ранее сообщалось, что чемпионство «Интера» изменило клубную эмблему.
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