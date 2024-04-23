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Италия
23 апреля 2024, 07:32 | Обновлено 23 апреля 2024, 07:38
749
0

Интер повторил исторический рекорд дерби с Миланом

«Нерадзурри» вновь обыграли принципиального соперника

23 апреля 2024, 07:32 | Обновлено 23 апреля 2024, 07:38
749
0
Интер повторил исторический рекорд дерби с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля в 33-м туре чемпионата Италии в Милане отношения выяснили «Интер» и «Милан».

Игра, как известно, завершилась чемпионской победой «нерадзурри» со счетом 2:1, что досрочно принесло им чемпионский титул в Серии А.

«Милан» проиграл «Интеру» шестое дерби подряд.

В последний раз «россонери» обыгрывали «Интер» 3 сентября 2022 года – 3:2. С тех пор они потерпели 6 поражений с общим счетом 2:14 в чемпионате Италии, Лиге чемпионов и Суперкубке Италии.

6 побед кряду одной команды – это повторение рекордной для миланского дерби серии. Ранее подобное удавалось «Милану» два раза – с 1911 по 1913 год и с 1946 по 1948 год.

Ранее сообщалось, что чемпионство «Интера» изменило клубную эмблему.

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Интер Милан Милан Милан - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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