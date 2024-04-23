Чемпионство Интера изменило эмблему клуба
Клуб из Милана досрочно выиграл Серию А сезона-2023/2024
Победа «Интера» над «Миланом» в миланском дерби в 33-м туре чемпионата Италии со счетом 2:1 гарантировала «змеям» досрочное чемпионство.
У «Интера» 86 очков после 33 матчей. У «Милана», который является ближайшим преследователем «нерадзурри», – 69. До завершения кампании командам осталось провести по 5 поединков.
«Интер» выиграл чемпионский титул в Серии А в 20-й раз в истории клуба. Теперь клубную эмблему украсит вторая чемпионская звезда.
В последний раз до этого «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2020/2021.
A (second) star is born ⭐⭐🖤💙#ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/NNvK8IkhpW— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 22, 2024
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