Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионство Интера изменило эмблему клуба
Италия
23 апреля 2024, 07:13 | Обновлено 23 апреля 2024, 07:19
348
0

Чемпионство Интера изменило эмблему клуба

Клуб из Милана досрочно выиграл Серию А сезона-2023/2024

23 апреля 2024, 07:13 | Обновлено 23 апреля 2024, 07:19
348
0
Чемпионство Интера изменило эмблему клуба
ФК Интер Милан

Победа «Интера» над «Миланом» в миланском дерби в 33-м туре чемпионата Италии со счетом 2:1 гарантировала «змеям» досрочное чемпионство.

У «Интера» 86 очков после 33 матчей. У «Милана», который является ближайшим преследователем «нерадзурри», – 69. До завершения кампании командам осталось провести по 5 поединков.

«Интер» выиграл чемпионский титул в Серии А в 20-й раз в истории клуба. Теперь клубную эмблему украсит вторая чемпионская звезда.

В последний раз до этого «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2020/2021.

По теме:
Интер повторил исторический рекорд дерби с Миланом
Интер выиграл 20-й скудетто. Сколько у Ювентуса и Милана?
ИНДЗАГИ: «Позволяли болтунам говорить, но сейчас они будут говорить меньше»
Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: ФК Интер Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Футбол | 22 апреля 2024, 17:37 6
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала
Барселона может потребовать переиграть матч против Реала

Об этом сообщил президент клуба Жоан Лапорта

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Футбол | 23 апреля 2024, 06:30 18
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер гарантировал себе еврокубки

Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Футбол | 23.04.2024, 06:05
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Интер взял скудетто, Шахтер вышел в еврокубки, скандал с участием Лунина
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22.04.2024, 07:43
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Футбол | 22.04.2024, 11:19
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Анчелотти сообщил Лунину, какая у него будет роль после возвращения Куртуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
Костюк проиграла 4-й ракетке мира в финале престижного турнира в Штутгарте
21.04.2024, 15:18 39
Теннис
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
ВИДЕО. Моделирование: гол Ямала в ворота Лунина должен быть засчитан
22.04.2024, 17:55 30
Футбол
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 4
Бокс
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 29
Бокс
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
21.04.2024, 23:36 21
Футбол
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
ВИДЕО. Забил ли Ямал Лунину? Обнародован разговор судьи и VAR в Эль Класико
22.04.2024, 21:45 9
Футбол
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
22.04.2024, 00:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем