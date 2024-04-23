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Италия
23 апреля 2024, 11:38 | Обновлено 23 апреля 2024, 11:44
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Пиоли оценил свое будущее в Милане на примере работы Индзаги

Тренер «россонери» вспомнил коллегу-чемпиона из «Интера»

23 апреля 2024, 11:38 | Обновлено 23 апреля 2024, 11:44
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Пиоли оценил свое будущее в Милане на примере работы Индзаги
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о своих перспективах в клубе.

К рассуждениям специалист прибегнул после поражения «Милана» в миланском дерби с «Интером» (1:2) в 33-м туре чемпионата Италии, что принесло «нерадзурри» чемпионский титул.

«Конец эпохи? Я не знаю. Можно вспомнить, что 14 месяцев назад все критиковали Индзаги. Посмотрите, чего он достиг после этого.

Я счастлив в «Милане». Я работаю хорошо, команда может продолжить совершенствоваться. Подождем конца сезона и все обсудим», – рассказал Пиоли.

Стефано Пиоли, напомним, возглавил «Милан» осенью 2019 года и привел его к скудетто в сезоне-2021/2022.

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Стефано Пиоли Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
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