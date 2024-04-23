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Италия
23 апреля 2024, 09:03 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:06
327
0

Пиоли дал оценку поражению Милана от Интера, ставшего чемпионом

Наставник «россонери» – о миланском дерби

23 апреля 2024, 09:03 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:06
327
0
Пиоли дал оценку поражению Милана от Интера, ставшего чемпионом
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал матч 33-го тура Серии А, в котором его команда проиграла «Интеру» со счетом 1:2, после чего «нерадзурри» досрочно стали чемпионами Италии.

«Я пытался подбодрить ребят, ведь очевидно, что это болезненное поражение, учитывая все то, что за ним стоит. Я старался изо всех сил успокоить игроков, ведь нам нужно хорошо закончить сезон. В субботу нас ждет очередной важный матч.

Думаю, это было самое равное дерби за последнее время, но нам не повезло.

«Интер» провел выдающийся чемпионат, проиграл только один матч. Уже три или четыре года невозможно спорить с тем, что у него сильнейший состав в лиге. Что касается нас, то мы теряли очки в некоторых важных матчах и были нестабильны.

Если пропасть между «Интером» и ближайшими преследователями так велика, то это значит, что он очень силен, а остальным надо перейти на новый уровень», – заявил Пиоли.

Ранее сообщалось, что Симоне Индзаги вошел в топ-компанию коллег по титулам в «Интере».

По теме:
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Милан - Интер Милан Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
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