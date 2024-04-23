Усэйн БОЛТ – о Беллингеме: «Доказал, что является новым великим талантом»

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт, являющийся болельщиком «Манчестер Юнайтед», выразил восхищение 20-летним полузащитником «Реала» и сборной Англии Джудом Беллингемом.

В последних двух матчах «Реал» прошел «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов и победил «Барселону» в Ла Лиге (3:2). Беллингем принял участие в обеих встречах, реализовав свою попытку в серии пенальти с «горожанами» и забив победный гол в Эль Классико.

«Джуд доказал, что является одним из новых великих талантов, и покоряет мир. Он прибыл в Мадрид, полный энергии и особого таланта. Он завоюет много трофеев и будет добиваться больших успехов на протяжении долгого времени.

Видел ли я две последние игры? Конечно, они были невероятными! Я очень обрадовался результату в Лиге чемпионов, потому что не хотел очередного требла «Сити».

Эль Классико было впечатляющим, став очередной демонстрацией того, что Беллингем — лучший», — цитирует Болта Independent.