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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 11:05 |
1106
7

Клуб УПЛ, игравший с Динамо, отказался от финансовой стимуляции Шахтера

Недавно киевский клуб разгромил «Полесье» со счетом 3:0

23 апреля 2024, 11:05 |
1106
7
Клуб УПЛ, игравший с Динамо, отказался от финансовой стимуляции Шахтера
УПЛ

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, перед матчем руководство «Полесья» отклонило финансовую стимуляцию от «Шахтера». Боссы житомирского клуба сообщили, что они достаточно обеспечивают своих игроков, чтобы те выкладывались по полной.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке.

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Игорь Цыганык Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Динамо - Полесье
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 7
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Bulba_sumkin
Отказались от стимуляции Шахтера, потому что дерьнамо раньше заплатило) Ну не может же быть такого что в первом туре мусорских ебалом об газон отвозили, а во втором просто так проиграли) Все случайности не случайны, ищите еврея в шубе)
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0
4p7eH
Просто взяли гроші напряму від суркіса і зилили матч
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0
George1
Якщо в в Англії сказали що додатково стимулюють вони б довго сміялись 
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0
ErichШевченкоMaria
Ну так они же свои +3 честно взяли дома.  
В меньшинстве против Динамо!!!
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-3
Xvalenok03
Понятно. Взяли б деньги - пришлось бы отрабатывать.
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-4
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