Клуб УПЛ, игравший с Динамо, отказался от финансовой стимуляции Шахтера

21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.

Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, перед матчем руководство «Полесья» отклонило финансовую стимуляцию от «Шахтера». Боссы житомирского клуба сообщили, что они достаточно обеспечивают своих игроков, чтобы те выкладывались по полной.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке.