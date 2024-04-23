Клуб УПЛ, игравший с Динамо, отказался от финансовой стимуляции Шахтера
Недавно киевский клуб разгромил «Полесье» со счетом 3:0
21 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Динамо» Киев и «Полесье» Житомир.
Поединок прошел на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в Киеве. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, перед матчем руководство «Полесья» отклонило финансовую стимуляцию от «Шахтера». Боссы житомирского клуба сообщили, что они достаточно обеспечивают своих игроков, чтобы те выкладывались по полной.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19–22 апреля состоялись матчи 32-го тура чемпионата Испании 2023/24
Идут жаркие споры: пересек ли мяч линию ворот на 29-й минуте
В меньшинстве против Динамо!!!