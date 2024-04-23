Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил ситуацию со стимуляцией команд, которые играют против соперника в чемпионской битве. Ранее сообщалось, что и киевляне стимулируют соперников «Шахтера», и «Шахтер» стимулирует оппонентов «Динамо».

«Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно – «Динамо» свои очки терять не должно. А кто кого стимулирует – я не знаю. Возможно, можно стимулировать, но введут запрет – значит, нельзя».

«Я считаю, что премии мы должны своим игрокам давать, а не стимулировать», — сказал Суркис.

Киевляне за шесть матчей до завершения чемпионата отстают от «Шахтера» на 4 очка.