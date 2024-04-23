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  4. Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 09:28 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:29
1339
9

Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке

Суркис не дал однозначный ответ

23 апреля 2024, 09:28 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:29
1339
9
Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил ситуацию со стимуляцией команд, которые играют против соперника в чемпионской битве. Ранее сообщалось, что и киевляне стимулируют соперников «Шахтера», и «Шахтер» стимулирует оппонентов «Динамо».

«Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно – «Динамо» свои очки терять не должно. А кто кого стимулирует – я не знаю. Возможно, можно стимулировать, но введут запрет – значит, нельзя».

«Я считаю, что премии мы должны своим игрокам давать, а не стимулировать», — сказал Суркис.

Киевляне за шесть матчей до завершения чемпионата отстают от «Шахтера» на 4 очка.

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Динамо Киев Игорь Суркис Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 9
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Gargantua
у Суркиса конечно нет и близко финансовых возможностей Ахметова, потому для него стимулирование третьей стороны не выгодно.
Суркис зарядил только Зарю и они крепко потрепали Шахтер не смотря на усилия арбитра в первом матче. А Ахметов заряжает всех и было видно, как умирал на поле тот же ЛНЗ.
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+4
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serhiy
Тепер Ахметова спитайтеся . А як його спитатися як він лондонський не виїзний .
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+2
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Chort
МАЯ АБОССАНАЯ ЛЮБИМАЯ КРОТО БОТО БАНДА. ХВАТЕТ СРАТЬ НА ВЕТКАХ, ПОШЛИ  ЛУЧШЕ НАШИМ ЛЮБИМЫМ БУРЯТИКАМ ЯИЧКИ ПОМНЕМ 
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0
AK.228
Обличия - «Коли вже та омріяна ЛЧ!?»
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-2
Xvalenok03
Сукис - мы никого не стимулируем, мы премируем.
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-3
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