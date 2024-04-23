Президент Динамо оценил вопрос стимуляции в чемпионской гонке
Суркис не дал однозначный ответ
Президент «Динамо» Игорь Суркис оценил ситуацию со стимуляцией команд, которые играют против соперника в чемпионской битве. Ранее сообщалось, что и киевляне стимулируют соперников «Шахтера», и «Шахтер» стимулирует оппонентов «Динамо».
«Не знаю, кто кого стимулирует. Я знаю одно – «Динамо» свои очки терять не должно. А кто кого стимулирует – я не знаю. Возможно, можно стимулировать, но введут запрет – значит, нельзя».
«Я считаю, что премии мы должны своим игрокам давать, а не стимулировать», — сказал Суркис.
Киевляне за шесть матчей до завершения чемпионата отстают от «Шахтера» на 4 очка.
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