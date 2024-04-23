Известны новые детали по подкупу игроков Миная на сдачу матча против Динамо

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что к двум футболистам «Миная» Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе обратились с предложением проиграть игру «Динамо» и предлагали по 5 тысяч долларов. Отмечалось, что подкупить игроков закарпатского клуба пытался друг экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского Сергей Третьяк, но футболисты «Миная» отказались.

Однако по информации украинского журналиста Владимира Зверева, подкупить игроков «Миная» пробовал другой человек. Журналист сообщает, что игрокам предлагали не только обеспечить победу «Динамо», а помочь киевлянам выиграть с форой -2.5 (триумф более чем в три гола). Кроме Немчанинова и Скибы пробовали подкупить еще одного игрока закарпатского клуба, но он, как и его партнеры, отказался.