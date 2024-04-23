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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 09:48 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:51
1939
13

Известны новые детали по подкупу игроков Миная на сдачу матча против Динамо

Предложение делали трем футболистам, но они отказались

23 апреля 2024, 09:48 | Обновлено 23 апреля 2024, 09:51
1939
13
Известны новые детали по подкупу игроков Миная на сдачу матча против Динамо
ФК Минай

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Минай» и «Динамо».

Игра прошла в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Киевский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что к двум футболистам «Миная» Дмитрию Немчанинову и Евгению Скибе обратились с предложением проиграть игру «Динамо» и предлагали по 5 тысяч долларов. Отмечалось, что подкупить игроков закарпатского клуба пытался друг экс-нападающего «Динамо» Артема Милевского Сергей Третьяк, но футболисты «Миная» отказались.

Однако по информации украинского журналиста Владимира Зверева, подкупить игроков «Миная» пробовал другой человек. Журналист сообщает, что игрокам предлагали не только обеспечить победу «Динамо», а помочь киевлянам выиграть с форой -2.5 (триумф более чем в три гола). Кроме Немчанинова и Скибы пробовали подкупить еще одного игрока закарпатского клуба, но он, как и его партнеры, отказался.

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Владимир Зверов Динамо Киев Артем Милевский договорные матчи чемпионат Украины по футболу скандал Сергей Третьяк Украинская Премьер-лига Дмитрий Немчанинов Минай Минай - Динамо Евгений Скиба
Дмитро Олійник Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 14
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FunnyCat_____
Ак228, все знают что Александри Киев это тоже твой аккаунт, для кого ты тут представление устраиваешь петушок?
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+6
Gargantua
ирония судьбы в том, что подкатывали к Немчанинову и он забил автогол )
но игра была честная, в том числе со стороны Немчанинова. Все видели как Минай костьми ложился на поле.
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+3
Boodya
Блок новин для клубу "1.5IQ", срач забезпечено 
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+2
zzg77
З'явилась інформація про підкуп футболістів Зорі в двох матчах з Шахтарем. Деякі гравці Зорі, як було видно по грі, явно грали впівсили!
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+2
Chort
МАЯ ЛЮБИМАЯ КРОТО БОТО  БАНДА ХВАТЕТ СРАТЬ НА ВЕТКАХ, ПОШЛИ ЛУЧШЕ БУРЯТАМ БУБЕНЧИКИ ОТПОЛИРУЕМ 
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+1
George1
Незрозуміло навіщо купляти мінай .Шахтар у договорняку з мінаєм ставив на рахунок 4 0 .а тут простотна перемогу динамо це копійки 
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+1
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George1
Може і дійсно домовлялись але гравці міная відмовились .З клубу динамо ніхто не причетний до цього .Коли домовлялися у матчі шахтар мінай павелко і севідов то і там нвхто з клубу не причетний .Шо це за третьяк незрозуміло .
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0
Xvalenok03
Явно игра на контору. Минай и так бы проиграл.
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-4
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Alexander Киев
Вонюча Дирка навіть Минай обіграти вже не може, несіть шуби 
Вас вже не тільки в єврокубках всі попускають, але і в УПЛ 
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-6
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