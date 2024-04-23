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Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 03:24 |
377
0

«Какая Англия?» Ключевой игрок Шахтера оценил шансы перебраться в топ-лигу

Александр Зубков рассказал, как видит свое будущее

23 апреля 2024, 03:24 |
377
0
«Какая Англия?» Ключевой игрок Шахтера оценил шансы перебраться в топ-лигу
УПЛ-ТВ. Александр Зубков

27-летний футболист донецкого «Шахтера» Александр Зубков поделился мыслями о своем будущем:

– Какие у тебя планы на карьеру? Какой ты ее видишь?

– Все постепенно. Для начала хочу выиграть чемпионат, помогать команде, забивать, отдавать ассисты. Там посмотрим.

– Если ты пройдешь карьеру как воспитанник Шахтера, станешь легендой клуба, будешь играть до 32-35 лет – тебя этот вариант удовлетворит полностью?

– Супер! Вообще супер.

– То есть, куда-то в Англию рвануть...

– Да ну, слушайте, мне уже 28 – какая Англия? Думаю, сейчас рынок такой, что ищут более молодых игроков, чтобы развивать их, чтобы они где-то выстрелили через сезон-два, – сказал Зубков в эфире УПЛ ТВ.

Зубков выступает за «Шахтер» с августа 2022 года. Его контракт с «горняками» рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне вингер провел за донецкий клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 12 ассистов. Transfermarkt оценивает Александра в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ объявил о решении дисквалифицировать Зубкова на два матча чемпионата Украины.

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Александр Зубков Шахтер Донецк Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы трансферы УПЛ
Даниил Агарков Источник: УПЛ-ТВ
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