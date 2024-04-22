Александр ЗУБКОВ: «Пушич дал нам больше свободы»

Вингер «Шахтера» Александр Зубков рассказал о том, что изменилось в команде с новым главным тренером команды Марино Пушичем:

«Пушич дал нам больше свободы. Изменил структуру игры. Особенно при переходе из обороны в атаку. В частности, наши крайние защитники начали действовать уже. Это позволяет лучше подготовиться к переходному элементу.

Забиваем меньше «Динамо» в этом сезоне, потому что соперники против нас играют очень закрыто. Поэтому нам немного трудно. Но мы работаем над этим.

Думаю, иногда нам нужно больше бить по воротам, потому что иногда мы пытаемся закатить его в ворота

Самые плотные защитники в УПЛ – Дибанго из «Кривбасса» и Дубинчак из «Динамо». А еще наш Педриньо.

Если я проведу все следующие годы карьеры в «Шахтере» – будет супер. Какая Англия? Мне уже 28 лет».

Напомним, сейчас Зубков сейчас отбывает 2-матчевую дисквалификацию.