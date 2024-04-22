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  4. Александр ЗУБКОВ: «Пушич дал нам больше свободы»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 17:02 |
247
1

Александр ЗУБКОВ: «Пушич дал нам больше свободы»

Вингер «Шахтера» – о новом тренере команды

22 апреля 2024, 17:02 |
247
1
Александр ЗУБКОВ: «Пушич дал нам больше свободы»
ФК Шахтер. Александр Зубков

Вингер «Шахтера» Александр Зубков рассказал о том, что изменилось в команде с новым главным тренером команды Марино Пушичем:

«Пушич дал нам больше свободы. Изменил структуру игры. Особенно при переходе из обороны в атаку. В частности, наши крайние защитники начали действовать уже. Это позволяет лучше подготовиться к переходному элементу.

Забиваем меньше «Динамо» в этом сезоне, потому что соперники против нас играют очень закрыто. Поэтому нам немного трудно. Но мы работаем над этим.

Думаю, иногда нам нужно больше бить по воротам, потому что иногда мы пытаемся закатить его в ворота

Самые плотные защитники в УПЛ – Дибанго из «Кривбасса» и Дубинчак из «Динамо». А еще наш Педриньо.

Если я проведу все следующие годы карьеры в «Шахтере» – будет супер. Какая Англия? Мне уже 28 лет».

Напомним, сейчас Зубков сейчас отбывает 2-матчевую дисквалификацию.

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Александр Зубков Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: УПЛ-ТВ
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DK1961
Александр Зубков: "ХОЗЯИН дал нам свободу хамить и симулировать на поле, скупая ВСЕХ арбитров. Мы это сразу поняли, когда НАШУ Монзель во главе судей поставили"
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