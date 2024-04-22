С каким коэффициентом можно поставить на титул Шахтера в УПЛ 2023/24?

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков». Это была последний поединок 25-й игровой недели.

Благодаря этой победе донецкий клуб гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне и оторвался от «Динамо» Киев на 4 очка. У подопечных Марино Пушича 58 пунктов, а у Александра Шовковского и компании – 54.

Букмекерские конторы считают «Шахтер» безоговорочным фаворитом на титул УПЛ 2023/24. На триумф «горняков» можно поставить с коэффициентом 1.05.

Второй претендент на чемпионство – «Динамо». Котировки на успех киевлян составляют 8.00.

Шансы «Кривбасса» и «Днепра-1» расцениваются в нереальные 500.0.

Кто выиграет УПЛ 2023/24? Мнение букмекеров