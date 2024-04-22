С каким коэффициентом можно поставить на титул Шахтера в УПЛ 2023/24?
22 апреля завершились матчи 25-го тура чемпионата Украины
22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков». Это была последний поединок 25-й игровой недели.
Благодаря этой победе донецкий клуб гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне и оторвался от «Динамо» Киев на 4 очка. У подопечных Марино Пушича 58 пунктов, а у Александра Шовковского и компании – 54.
Букмекерские конторы считают «Шахтер» безоговорочным фаворитом на титул УПЛ 2023/24. На триумф «горняков» можно поставить с коэффициентом 1.05.
Второй претендент на чемпионство – «Динамо». Котировки на успех киевлян составляют 8.00.
Шансы «Кривбасса» и «Днепра-1» расцениваются в нереальные 500.0.
Кто выиграет УПЛ 2023/24? Мнение букмекеров
- Шахтер Донецк – 1.05
- Динамо Киев – 8.00
- Кривбасс – 500.0
- Днепр-1 – 500.0
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