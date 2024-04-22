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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 23:09 |
372
5

С каким коэффициентом можно поставить на титул Шахтера в УПЛ 2023/24?

22 апреля завершились матчи 25-го тура чемпионата Украины

22 апреля 2024, 23:09 |
372
5
С каким коэффициентом можно поставить на титул Шахтера в УПЛ 2023/24?
УПЛ

22 апреля состоялся матч 25-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Заря» Луганск. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков». Это была последний поединок 25-й игровой недели.

Благодаря этой победе донецкий клуб гарантировал себе участие в еврокубках в следующем сезоне и оторвался от «Динамо» Киев на 4 очка. У подопечных Марино Пушича 58 пунктов, а у Александра Шовковского и компании – 54.

Букмекерские конторы считают «Шахтер» безоговорочным фаворитом на титул УПЛ 2023/24. На триумф «горняков» можно поставить с коэффициентом 1.05.

Второй претендент на чемпионство – «Динамо». Котировки на успех киевлян составляют 8.00.

Шансы «Кривбасса» и «Днепра-1» расцениваются в нереальные 500.0.

Кто выиграет УПЛ 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Шахтер Донецк – 1.05
  2. Динамо Киев – 8.00
  3. Кривбасс – 500.0
  4. Днепр-1 – 500.0

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу котировки букмекеров азарт Шахтер Донецк Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Днепр-1
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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D1927K
Такий самий кеф в принципі і на помилку судді на користь щурів в наступному матчі фк "Щур", на червону і пенальті буде десь 1.08 - 1.1 
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+3
u6464u
ще комусь щось не дойшло , Шахтар чемпіон !!! 
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-1
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Max-Morlock
Дождёмся спарку Шахтёра с Черноморцем.
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