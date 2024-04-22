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Чемпионат Италии
Рома
22.04.2024 19:30 – FT 1 : 3
Болонья
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Италия
22 апреля 2024, 22:22 |
403
1

ВИДЕО. Отважный сейв защитника лицом. Болонья обыграла Рому в Серии А

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Тиаго Мотты

22 апреля 2024, 22:22 |
403
1
ВИДЕО. Отважный сейв защитника лицом. Болонья обыграла Рому в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

22 апреля состоялся матч 33-го тура Серии А между командами «Рома» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

У подопечных Тиаго Мотты голы забили Уссама Эль-Аззузи (14), Джошуа Зиркзе (45) и Алексис Салемакерс (65). У римлян единственный мяч оформил Сердар Азмун (56).

В одном из эпизодов Стефан Эль-Шаарави опасно пробил по воротам. Голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски уже не дотягивался до мяча, а вот защитник команды Штефан Пош отбил удар своим лицом.

Сейчас «Болонья» занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 62 очка. У «Ромы» 5-я позиция и 55 пунктов.

Серия А. 33-й тур. 22 апреля

Рома – Болонья – 1:3

Голы: Азмун, 56 – Эль-Аззузи, 14, Зиркзе, 45, Салемакерс, 65

Видеообзор матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Болонья).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сердар Азмун (Рома).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Болонья).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Уссама Эль-Аззузи (Болонья).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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pol-55
*На безриб*ї і....* хороша гра,по інерції дивлюсь міланів.
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