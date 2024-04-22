ВИДЕО. Отважный сейв защитника лицом. Болонья обыграла Рому в Серии А

22 апреля состоялся матч 33-го тура Серии А между командами «Рома» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

У подопечных Тиаго Мотты голы забили Уссама Эль-Аззузи (14), Джошуа Зиркзе (45) и Алексис Салемакерс (65). У римлян единственный мяч оформил Сердар Азмун (56).

В одном из эпизодов Стефан Эль-Шаарави опасно пробил по воротам. Голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупски уже не дотягивался до мяча, а вот защитник команды Штефан Пош отбил удар своим лицом.

Сейчас «Болонья» занимает 4-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 62 очка. У «Ромы» 5-я позиция и 55 пунктов.

Серия А. 33-й тур. 22 апреля

Рома – Болонья – 1:3

Голы: Азмун, 56 – Эль-Аззузи, 14, Зиркзе, 45, Салемакерс, 65

Видеообзор матча: