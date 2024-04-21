Италия21 апреля 2024, 13:51 |
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Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля поединок 33-го тура итальянской Серии А
21 апреля 2024, 13:51 |
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В понедельник, 22 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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