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Чемпионат Италии
Рома
22.04.2024 19:30 - : -
Болонья
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Италия
21 апреля 2024, 13:51 |
25
0

Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля поединок 33-го тура итальянской Серии А

21 апреля 2024, 13:51 |
25
0
Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

В понедельник, 22 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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