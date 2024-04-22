Вторая лига. Чайка обыграла Скалу и приблизилась к тройке лидеров

22 апреля состоялись два матча Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Кудровка на выезде минимально выиграла у клуба Реал Фарма (1:0). Чайка дома обыграла Скалу (2:0) и приблизилась к тройке лидеров.

Турнирное положение: ЮКСА (53), Звягель (53 + игра в запасе), Дружба (51+ два матча в резерве), Чайка (46).

Победитель Второй лиги выйдет в Первую, а еще две команды (2–3 места) проведут переходные матчи против 16–17 команд Первой лиги.

Вторая лига. 25-й тур, 22 апреля

12:00. Реал Фарма Одесса – Кудровка – 0:1

Гол: Легостаев, 22

14:00. Чайка П.Борщаговка – Скала Стрый – 2:0

Голы: Шакун, 23, Яната, 68 (автогол).

Турнирная таблица