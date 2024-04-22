Вторая лига. Чайка обыграла Скалу и приблизилась к тройке лидеров
Кудровка на выезде минимально выиграла у клуба Реал Фарма
22 апреля состоялись два матча Второй лиги чемпионата Украины.
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Кудровка на выезде минимально выиграла у клуба Реал Фарма (1:0). Чайка дома обыграла Скалу (2:0) и приблизилась к тройке лидеров.
Турнирное положение: ЮКСА (53), Звягель (53 + игра в запасе), Дружба (51+ два матча в резерве), Чайка (46).
Победитель Второй лиги выйдет в Первую, а еще две команды (2–3 места) проведут переходные матчи против 16–17 команд Первой лиги.
Вторая лига. 25-й тур, 22 апреля
12:00. Реал Фарма Одесса – Кудровка – 0:1
Гол: Легостаев, 22
14:00. Чайка П.Борщаговка – Скала Стрый – 2:0
Голы: Шакун, 23, Яната, 68 (автогол).
Турнирная таблица
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