Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Фарма – Кудровка, Чайка – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Реал Фарма
22.04.2024 12:00 - : -
Кудровка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
22 апреля 2024, 11:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:32
21
0

Реал Фарма – Кудровка, Чайка – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

22 апреля 2024, 11:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:32
21
0
Реал Фарма – Кудровка, Чайка – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 25-й тур, 22 апреля

  • 12:00. Реал Фарма Одесса – Кудровка
  • 14:00. Чайка П.Борщаговка – Скала Стрый

Турнирная таблица

12:00. Реал Фарма Одесса – Кудровка

По теме:
Шахтер – Заря. Текстовая трансляция матча
Голкипер Динамо Георгий Бущан сыграл 100-й матч в УПЛ
«Это не шутка». Суркис назвал игрока Динамо, который будет стоить 300 млн
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Реал Фарма Кудровка Скала Стрый Чайка Петропавловская Борщаговка
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21 апреля 2024, 23:36 8
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр

21 апреля проходит матч 32-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Барселона

Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Футбол | 22 апреля 2024, 07:43 1
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола

21 апреля «Реал» обыграл «сине-гранатовых» со счетом 3:2, Андрей вышел в старте команды

Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.04.2024, 07:00
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Футбол | 22.04.2024, 09:47
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
В Испании оценили игру Лунина с Барселоной. За что раскритиковали Андрея?
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Футбол | 22.04.2024, 00:04
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
Костюк выиграла у 8-й ракетки и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте
20.04.2024, 19:55 66
Теннис
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 35
Футбол
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
Жирона с голом Довбика обыграла Кадис и впервые в истории вышла в еврокубки
20.04.2024, 23:57 3
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
Бернарду Силва прокомментировал неудачный удар с пенальти в ворота Лунина
21.04.2024, 18:04
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
ВИДЕО. Три нокдауна для Хейни. Райан Гарсия деклассировал чемпиона WBC
21.04.2024, 08:35 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем