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Украина. Вторая лига22 апреля 2024, 11:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:32
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Реал Фарма – Кудровка, Чайка – Скала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
22 апреля 2024, 11:23 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:32
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22 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 25-й тур, 22 апреля
- 12:00. Реал Фарма Одесса – Кудровка
- 14:00. Чайка П.Борщаговка – Скала Стрый
Турнирная таблица
12:00. Реал Фарма Одесса – Кудровка
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