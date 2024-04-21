Вторая лига. Звягель и ЮКСА ведут гонку за прямую путевку в Первую лигу

20 и 21 апреля состоялись матчи 25-го тура соревнований во Второй лиге чемпионата Украины.

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Звягель и ЮКСА на домашних аренах завоевали по 3 очка и ведут гонку за прямую путевку в Первую лигу.

Турнирное положение: ЮКСА (53), Звягель (53 + игра в запасе), Дружба (51+ два матча в резерве), Чайка (43+ игра в запасе).

Победитель Второй лиги выйдет в Первую, а еще две команды (2-3 места) проведут переходные матчи против 16-17 команд Первой лиги.

Вторая лига. 25-й тур

20 апреля

Локомотив Киев – Нива Винница – 2:1

Голы: Каранга, 37, Богомаз, 43 – Загорулько, 80 (пен)

21 апреля

Звягель – Карпаты-2 Львов – 2:0

Голы: Джордж Льюис, 38, Морговский, 43.

ЮКСА Тарасовка – Рух-2 Львов – 4:0

Голы: Венди, 5, 29, Гоуларт, 54, Евдокимов, 80.

Турнирная таблица