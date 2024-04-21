Вторая лига. Звягель и ЮКСА ведут гонку за прямую путевку в Первую лигу
20 и 21 апреля состоялись матчи 25-го тура соревнований во Второй лиге
20 и 21 апреля состоялись матчи 25-го тура соревнований во Второй лиге чемпионата Украины.
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Звягель и ЮКСА на домашних аренах завоевали по 3 очка и ведут гонку за прямую путевку в Первую лигу.
Турнирное положение: ЮКСА (53), Звягель (53 + игра в запасе), Дружба (51+ два матча в резерве), Чайка (43+ игра в запасе).
Победитель Второй лиги выйдет в Первую, а еще две команды (2-3 места) проведут переходные матчи против 16-17 команд Первой лиги.
Вторая лига. 25-й тур
20 апреля
Локомотив Киев – Нива Винница – 2:1
Голы: Каранга, 37, Богомаз, 43 – Загорулько, 80 (пен)
21 апреля
Звягель – Карпаты-2 Львов – 2:0
Голы: Джордж Льюис, 38, Морговский, 43.
ЮКСА Тарасовка – Рух-2 Львов – 4:0
Голы: Венди, 5, 29, Гоуларт, 54, Евдокимов, 80.
Турнирная таблица
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