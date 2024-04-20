20.04.2024 13:00 - : -
Украина. Вторая лига20 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:26
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Локомотив Киев – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 апреля видеотрансляцию матча Второй лиги
20 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:26
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20 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 25-й тур, 20 апреля. УТК им. Банникова
- 13:00. Локомотив Киев – Нива Винница
Турнирная таблица
13:00. Локомотив Киев – Нива Винница
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