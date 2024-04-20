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Чемпионат Украины
Локомотив Киев
20.04.2024 13:00 - : -
Нива Винница
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
20 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:26
26
0

Локомотив Киев – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля видеотрансляцию матча Второй лиги

20 апреля 2024, 07:23 | Обновлено 20 апреля 2024, 07:26
26
0
Локомотив Киев – Нива Винница. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 апреля продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 25-й тур, 20 апреля. УТК им. Банникова

  • 13:00. Локомотив Киев – Нива Винница

Турнирная таблица

13:00. Локомотив Киев – Нива Винница

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Нива Винница смотреть онлайн Локомотив Киев
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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