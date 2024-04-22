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  4. Юрий ВИРТ: «Со Звягелем подписал долгосрочный контракт»
Украина. Вторая лига
22 апреля 2024, 16:25 |
1346
1

Юрий ВИРТ: «Со Звягелем подписал долгосрочный контракт»

Новый тренер команды рассказал о назначении в «Звягель»

22 апреля 2024, 16:25 |
1346
1
Юрий ВИРТ: «Со Звягелем подписал долгосрочный контракт»
Instagram. Юрий Вирт

В 25-м туре Второй лиги один из лидеров, «Звягель», одержал первую победу под руководством нового главного тренера Юрия Вирта – 2:0 над «Карпатами-2».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua наставник полищуков рассказал о том, на какой срок он узаконил свои отношения со «Звягелем»:

– Когда мне позвонил президент ФК «Звягель» Дмитрий Костюк и поинтересовался не согласился бы я возглавить эту команду, то долго не размышлял. После приезда в Житомирскую область уже через несколько часов были согласованы все детали контракта, конечно, после того, как я познакомился с условиями для тренировок.

– И на какой срок Вы дали согласие стать у руля «Звягеля»?
– На три года.

– А если Вы получите предложение возглавить именитую команду, от которого трудно отказаться?
– Тогда снова сядем за стол переговоров с Костюком. Но сейчас все мои мысли сосредоточены исключительно на «Звягеле».

– Во время знакомства с командой Вы встретили старых знакомых?
– Да, Игорь Гук и Андрей Близниченко защищали под моим руководством цвета «Вереса».

– Кстати, в какой сейчас спортивной форме находится наиболее именитый игрок «Звягеля» Близниченко, в активе которого выступления за известные украинские и зарубежные клубы?
– Чувствуется, что Андрей много пропустил и поэтому ему еще нужно время, чтобы восстановить боевые кондиции.

– Что скажете о первом матче «Звягеля» под Вашим руководством – с «Карпатами-2»?
– Соперник оказал упорное сопротивление. Только в середине первого тайма удалось перехватить инициативу и дважды отличиться. Несмотря на сложные условия погоды обе команды порадовали содержательным футболом.

– Что не понравилось в действиях полищуков?
– Не чувствовалось должной сбалансированности в командных действиях. Возможно, это потому, что отсутствовали из-за травм ведущие игроки Максим Андрущенко, Андрей Нестеров, Валерий Скидан, Артур Ващишин и Андрей Власюк.

– Какое впечатление произвели легионеры «Звягеля»?
– Среди них выделялся опорный полузащитник Борел Томандзото, но Венделл и Джордж Льюис также квалифицированные исполнители.

– Тогда напоследок, какие задачи у «Звягеля» на текущий сезон?
– Повыситься в классе. Конечно, желательно завоевать прямую путевку в Первую лигу. Вот почему очень многое будет зависеть от того, как в следующем туре «Звягель» в гостях сыграет со скрытым лидером – мировской «Дружбой».

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Юрий Вирт Звягель Вторая лига Украины инсайд Карпаты-2 Львов
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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maxno
Контракт на 5 лет наверное . А может до конца года.
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